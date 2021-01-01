شكرا لقرائتكم خبر عن بدعم مركز الملك سلمان.. 3 مولدات كهربائية لمستشفيات إب اليمنية والان نبدء بالتفاصيل

تمكنت منظمة الصحة العالمية ومن خلال الدعم السخي الذي تتلقاه من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية من توفير 3 مولدات كهربائية عالية الأداء في مستشفيات جبلة، وناصر، وبريم في محافظة إب اليمنية، وذلك لضمان استمرار تقديم الرعاية الصحية المستدامة لأكثر من مليون و800 ألف مستفيد على مدار السنة.

وتهدف المنظمة بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تعزيز الوضع الصحي في مختلف المديريات والمناطق اليمنية مع تقديم أفضل الخِدْمات الطبية المتنوعة للأشقاء في اليمن تزامنًا مع الأوضاع الإنسانية التي يمرون بها.