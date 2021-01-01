عروض هايبر بنده السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية بمناسبة رأس السنة

عادة ما يقدم هايبر بنده العديد من العروض والتخفيضات الرائعة على مختلف المنتجات، وقد تم الإعلان عن أحدث عروض هايبر بنده تزامناً مع بداية العام الجديد والتي تبدأ من يوم الأربعاء 15 جمادى الأول وحتى يوم 21 الثلاثاء جمادى الأول 1442هـ، وقد أعلن الهايبر عن أحدث عروضه تحت عنوان أقوى العروض المجانية، حيث تحتوي على عروض مميزة على السلع الغذائية المختلفة والسلع التموينية الأساسية التي يحتاجها كل منزل.

عروض هايبر بنده السعودية على السلع التموينية:

أعلنت بنده عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” عن توفر طحينة بنده من إنتاج الشركة بوزن 250 جرام وسعر 8.75 ريال.

زيت نباتي نخيل 1.8 لتر فقط بسعر 16.95 ريال.

علبة شرائح أناناس Goody وزن 567 جرام بسعر 7.75 ريال سعودي.

شابورة قراميش بالقمح الكامل 7.95 ريال.

كاتشاب هاينز عبوة ضاغطة وزن 342 جرام + 1 مجاناً بسعر 10.50 ريال.

بازلاء وجزر السنبلة وزن 450 جرام بسعر 7.75 جرام.

دجاج ساديا مجمد بدون أحشاء (10× 800 جرام) بسعر 149.95 ريال.

رنا معجون طماطم (8×135 جرام) بسعر 9.95 جرام.

حليب مجفف كامل الدسم المراعي وزن 1800 جرام بسعر 67.95 ريال.

زيت دوار الشمس نور (2×1.8 لتر) بسعر 43.75 ر.س.

شاي أخضر ربيع 25 كيس بسعر 6.25 ريال.

برغر ساديا لحم بقري أو دجاج وزن 672 جرام بسعر 23.95 ر.س.

أرز الوليمة سيلا بسمتي وزن 40 كيلو بسعر 319 ريال.

أرز الوليمة سيلا بسمتي وزن 40 كيلو بسعر 319 ريال. أرز سيلا بسمتي الوليمة وزن 10 كيلو جرام بسعر 82.95 ريال.

أرز كالروز صنوايت وزن 5 كيلو جرام بسعر 36.25 ريال.

بنجابي المهيدب أرز بسمتي وزن الكيس 5 كيلو بسعر 49.50.

أرز سيلا عنبر المضياف وزن 10 كيلو بسعر 72.25 ريال.

قشطة حلا قولدن 3+2 وزن 170 جرام بسعر 8.75 ر.س بدلاً من 14.75 ريال.

حبوب شوفان أبيض كويكر 2+1 وزن نصف كيلو جرام بسعر 19.95 بدلاً من 32.25 ريال.

ملوخية /بامية الوليمة وزن 400 جرام 1+1 ب4.95 ريال بدلاً من 9.90 ريال.