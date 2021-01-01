شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 أطفال وإصابة شخصين بحريق منزل في أبوعريش والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - توفي 3 أطفال وأصيب شخصان، اليوم (الجمعة)، بسبب اندلاع حريق بمنزل في أبوعريش. وقال الدفاع المدني عبر حسابه في «تويتر»: «أخمد مدني أبوعريش حريقاً اندلع في غرفة منزل مكون من دورين، نتج عنه وفاة (3) أطفال وإصابة شخصين». وكشف الدفاع المدني أن إجراءات التحقيق ما زالت جارية لتحديد أسباب الحريق.



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