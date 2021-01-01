شكرا لمتابعة خبر عن السفير البريطاني في المملكة يوثق حضوره بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):حرص السفير البريطاني في المملكة، نيل كرومبتون، على حضور ختام مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي أقيم يوم أمس.
والتقط السفير صور له داخل المهرجان مع الإبل، كما أبدى سعادته بما شاهده في المهرجان.
وأضاف أنه تعرف على دور الإبل في تاريخ وثقافة المملكة كما استمتعت بكرم ضيافة مواطنيها.
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