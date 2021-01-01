شكرا لمتابعة خبر عن حالة الطقس المتوقعة غداً السبت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشف المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت، أن السماء ستكون غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة.

وتوقعت الأرصاد تكون الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأشارت إلى أن البحر الأحمر يشهد رياح سطحية جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 18-45 كم/ساعة على الجزء الجنوبي شمالية غربية إلى شمالية على الجزئيين الأوسط والشمالي بسرعة 16-38كم/ساعة، ويكون ارتفاع الموج متر إلى مترين ويصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر

متوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

وفي الخليج العربي تكون الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 14-34 كم/ساعة، وارتفاع الموج

نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر تكون خفيفة إلى متوسط الموج.