شكرا لمتابعة خبر عن الضمان الصحي يدرس إضافة "علاج العقم" لوثيقة التأمين والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن مجلس الضمان الصحي أنه جاري دراسة إضافة علاج العقم لوثيقة التأمين المقرر طرحها في الفترة القادمة.
وكان أحد المتابعين لحسابه بموقع تويتر قد ذكر أن علاج العقم تطلب منهم أموال طائلة، متسائلا عن سبب عدم إضافته لوثيقة التأمين.
ورد المجلس على الاستفسار بأنه يتم العمل حالياً على دراسة إضافة المنفعة في تحديثات الوثيقة القادمة.
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