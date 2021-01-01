شكرا لمتابعة خبر عن "الصحة": إصابة 137 حالة جديدة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 137 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 228 حالة جديدة ، بينما توفيت 7 حالات – يرحمهم الله - . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 137 حالة جديدة بكورونا ، وتعافي 228 حالة جديدة ، بينما توفيت 7 حالات – يرحمهم الله - . وسجلت منطقة الرياض 41 حالة جديدة بكورونا ومنطقة مكة المكرمة 34 حالة جديدة والمنطقة الشرقية 18 حالة ومنطقة المينة المنورة 11 حالة ، فيما تم تسجيل باقي المناطق وفقاً للتقريرالمرفق . ويواصل مركزي اللقاح في المملكة استقبال المواطنين والمقيمين الراغبين في تلقي اللقاح مجاناً وسط إقبال كبير .

كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة": إصابة 137 حالة جديدة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.