شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. عدد من الأشخاص يقتحمون نافورة بمجمع “يو ووك الرياض” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): قام عدد من الأشخاص باقتحام نافورة بمجمع “يو ووك الرياض” خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021 . قام عدد من الأشخاص باقتحام نافورة بمجمع “يو ووك الرياض” خلال الاحتفال بالعام الجديد 2021 . ووثق مقطع فيديو متداول، ردة فعلهم الغريبة عند مشاهدة النافورة بمجمع " يو ووك الرياض". وأثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، حيث طالبوهم بالالتزام بالمشهد الحضاري .

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