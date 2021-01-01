شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من «العدل» بشأن إصدار «صك هجران» للمرأة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت وزارة العدل أن المحاكم لا تقوم بإصدار «صك هجران» للمرأة، مشيرة إلى أنه بإمكانها التقدم بالدعوى المناسبة لها من خلال «صحيفة الدعوى» عبر بوابة «ناجز».

وأكد وزارة العدل على أنه يحق للمرأة في حال هجران زوجها لها المطالبة بالإنفاق عليها أو فسخ النكاح، وتنظر المحكمة في الدعوى وفق المقتضى الشرعي والنظامي.

جاء ذلك ردًا من وزارة العدل على استفسارات متعلقة بإثبات حالة الهجران للمرأة لتقديمها لـ«الضمان الاجتماعي».