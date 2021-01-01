شكرا لمتابعة خبر عن 4 شروط يجب توفرها قبل شطب السجل التجاري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة التجارة اليوم الجمعة شروط شطب السجل التجاري للتاجر أو صاحب المنشأة الذي يرغب في ذلك . أوضحت وزارة التجارة اليوم الجمعة شروط شطب السجل التجاري للتاجر أو صاحب المنشأة الذي يرغب في ذلك . وأكدت أن تلك الخدمة متاحة إلكترونياً ، ويجب أن تتوفر الشروط التالية : 1- عدم وجود عمالة على السجل التجاري . 2- ألا يكون السجل التجاري مرتبط بترخيص . 3- ألا يكون السجل رئيسي ولديه فروع . 4- عدم وجود التزام من الهيئة العامة للزكاه والدخل . ويمكن الإستفادة بالخدمة عبر الرابط التالي من هنــــــــــا .

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