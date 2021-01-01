شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على حي المروه شمال جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى): شهدت محافظة جدة صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة مع توقعات بإستمرارها على مدار اليوم . شهدت محافظة جدة صباح اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة مع توقعات بإستمرارها على مدار اليوم . وأظهر مقطع فيديو التقطه المواطن " ناصر البقمي " أمطار غزيرة في حي المروة شمال جدة . وشهدت أغلب مناطق المملكة اليوم هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة وسط تحذيرات لقائدي المركبات . إقرأ أيضاً :

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