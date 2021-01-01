شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى اليوم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض اليوم الجمعة أمطار غزيرة حتى مثول الخبر للنشر .

وأظهر مقطع فيديو رصده أحد المواطنين أمطار غزيرة في روضة السبلة وقد غطت مساحات شاسعة غير أنها لم تمنع حركة السيارة .

وكانت " الأرصاد " قد حذرت صباح اليوم من أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة مع ضباب يؤثر على مدى الرؤية .

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