بالفيديو.. أمطار غزيرة على الزلفى اليوم

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):شهدت محافظة الزلفي بمنطقة الرياض اليوم الجمعة أمطار غزيرة حتى مثول الخبر للنشر .
وأظهر مقطع فيديو رصده أحد المواطنين أمطار غزيرة في روضة السبلة وقد غطت مساحات شاسعة غير أنها لم تمنع حركة السيارة .
وكانت " الأرصاد " قد حذرت صباح اليوم من أمطار رعدية على عدة مناطق في المملكة مع ضباب يؤثر على مدى الرؤية .
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