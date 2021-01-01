شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول سيارات المراسم الملكية لمحافطة العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة وصول سيارات المراسم الملكية لمحافظة العلا استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة في القمة الخليجية 41 .

ووقفت العديد من السيارات بانتظام خلف بعضها البعض ، في حين كانت سيارات أخرى محملة على شاحنات لحظة وصولها .

ويذكر أن مجلس الوزراء قد رحّب بقادة دول مجلس التعاون للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في محافظة العلا ، والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل.