شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. وصول سيارات المراسم الملكية لمحافطة العلا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):أظهر مقطع فيديو متداول، لحظة وصول سيارات المراسم الملكية لمحافظة العلا استعداداً لاستقبال الوفود المشاركة في القمة الخليجية 41 .
ووقفت العديد من السيارات بانتظام خلف بعضها البعض ، في حين كانت سيارات أخرى محملة على شاحنات لحظة وصولها .
ويذكر أن مجلس الوزراء قد رحّب بقادة دول مجلس التعاون للمشاركة في الدورة الـ 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في محافظة العلا ، والتي تعقد يوم الثلاثاء المقبل.
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