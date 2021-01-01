شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الشيخ "الشثري" يحسم الجدل حول القرض المدعوم من وزارة الإسكان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح الشيخ سعد بن ناصر الشثري حكم القرض المدعوم من وزارة الإسكان .
وأكد " الشثري" أن هذه القروض عبارة عن تعاقد بين العميل والمصرف أو الشركة التي تعمل بالتقسيط ، وبالتالي هذا القرض يُبنى معرفة حكمه في الشريعة على جهة الإستقلال .
وأضاف في لقاء على قناة الرسالة الفضائية أن وزارة الإسكان تقوم في الواقع بدفع المبالغ الزائدة ع أصل المال ، فيكون هذا على جهة التبرع واحتساب الأجر لمن يحتاج إلى السكنى .
وأضاف أن وزارة الإسكان تدفع المبلغ الزائد عن ثمن السكن الأساسي للبنك الذي يمول المواطن على سبيل التبرع ولا يظهر في المعاملة أي شئ ربوي لأن المواطن يرد نفس المبلغ ، وهو تعامل من باب المرابحة والقصد منه الإحسان ولا حرج فيه .
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