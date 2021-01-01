شكرا لمتابعة خبر عن "الموارد البشرية" توضح موقف موظفي بند الأجور من رفع الحد الأدنى للرواتب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور شامل جميع الخاضعين لنظام العمل، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور شامل جميع الخاضعين لنظام العمل، وقالت الوزارة: «قرار رفع الحد الأدنى لاحتساب أجور السعوديين في نطاقات من 3000 إلى 4000 ريال شامل جميع العاملين الخاضعين لنظام العمل». وجاء ذلك ردا استفسار أحد المستفيدين قال فيه: «موظفو بند الأجور العمال هل يشملهم الحد الأدنى لرواتبهم؟».

كانت هذه تفاصيل خبر "الموارد البشرية" توضح موقف موظفي بند الأجور من رفع الحد الأدنى للرواتب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.