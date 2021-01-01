شكرا لمتابعة خبر عن "التأمينات" توضح مدى أحقية العامل دون الـ 18 عام في التأمين عليه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم الجمعة مدى أحقية العامل دون الـ 18 عام في التأمين عليه . كشفت المؤسسة العامة للتأمينات اليوم الجمعة مدى أحقية العامل دون الـ 18 عام في التأمين عليه . وأكدت أنه يحق لهذا العامل أو الموظف التأمين عليه إذا كان يعمل بمنشأة لها ملف تأميني وكان عقد العمل ينص على التأمين عليه . وأكدت أن اشترك الموظف التأمينات يجب أن يتم من خلال صاحب العمل ، وأتاحت " التأمينات " هذه الخدمة إلكترونياً .

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