شكرا لمتابعة خبر عن عضو "شورى": أكثر من نصف وظائف الوافدين لا يمكن توطينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني أن هناك قطاعات في سوق العمل لا يمكن توطينها وستظل قاصرة على الوافدين .
وقال " الهزاعي " أن 60 % من الوظائف التي يشغلها الوافدون خلال الفترة الحالية لا يمكن توطينها لأنها برواتب متدنية بالنسبة للمواطنين .
وأوضح أن هذه القطاعات هي : الإنشاءات ، الصيانة والخدمات العامة ، الزراعة ، الصيد .
وأشار أن الدولة ستواصل جهودا لتوطين الوظائف التي تحددها وزارة الموارد البشرية بما يناسب المواطنين من حيث الدخل والكفاءات والخبرة مع استمرار التأهيل وتخريج دفعات تناسب سوق العمل .
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