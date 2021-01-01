شكرا لمتابعة خبر عن عضو "شورى": أكثر من نصف وظائف الوافدين لا يمكن توطينها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد عضو مجلس الشورى هزاع القحطاني أن هناك قطاعات في سوق العمل لا يمكن توطينها وستظل قاصرة على الوافدين .

وقال " الهزاعي " أن 60 % من الوظائف التي يشغلها الوافدون خلال الفترة الحالية لا يمكن توطينها لأنها برواتب متدنية بالنسبة للمواطنين .

وأوضح أن هذه القطاعات هي : الإنشاءات ، الصيانة والخدمات العامة ، الزراعة ، الصيد .

وأشار أن الدولة ستواصل جهودا لتوطين الوظائف التي تحددها وزارة الموارد البشرية بما يناسب المواطنين من حيث الدخل والكفاءات والخبرة مع استمرار التأهيل وتخريج دفعات تناسب سوق العمل .