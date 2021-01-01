شكرا لمتابعة خبر عن إعفاء الوافد من موافقة صاحب العمل للسفر إلى بلاده والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية أن صاحب العمل ليس له الحق لمنع العامل الوافد في السفر إلى بلاده .

وأكدت أنه بدءً من 14 مارس المقبل سيتم تطبيق مبادرة " تحسين العلاقة التعاقدية " ولا يحق لصاحب المنشأة بموجبها منع الوافد من السفر ويمكن أن يحصل على حقوقه عبر الجهات القضائية .

وأوضحت أن الهدف من ذلك بعد إلغاء نظام الكفالة أن تكون هناك علاقة واضحة بين العامل وصاحب العمل تراعي حقوق الطرفين .

وكانت " الموارد البشرية " قد أوضحت أيضاً أنه يحق لصاحب العمل الحصول على الشرط الجزائي في عقد الوافد ، كما تدرس الوزارة تحصيل المقابل المالي على العامل الوافد كل ثلاثة أشهر .

إقرأ أيضاً :