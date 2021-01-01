"المرور" توجه نصائح هامة قبل السفر بالمركبة في اجازة نصف العام

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح هامة للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة بالتزامن مع اجازة الفصل الدراسي الأول واجازة نهاية الأسبوع . وجهت الإدارة العامة للمرور نصائح هامة للسلامة المرورية أثناء الرحلات الطويلة بالتزامن مع اجازة الفصل الدراسي الأول واجازة نهاية الأسبوع . وأكدت أنه يجب قبل السفر بالمركبة القيام بالخطوات التالية : 1- التحقق من أحوال الطقس قبل تحديد موعد الرحلة . 2- أخذ قسط كافي من النوم قبل الرحلة ، وفترات استراحة أثنائها . 3- التأكد من وجود الإطار الإحتياطي وتوفر أدوات تغييره ، ومن وجود حقيبة الإسعافات الأولية . 4- فحص المركبة جيداً ، والتأكد من المصابيح والعجلات ونظام المكابح . 5- استخدام خرائط الطرق لإختيار الطريق الأنسب .

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