"الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بالمنطقة الشرقية

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة المنطقة الشرقية من استمرار الأمطار الرعدية .
وأكد أن هناك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، وذلك على الأحساء ، والجبيل ، والخبر ، والدمام ، والقطيف ، والنعيرية ، وبقيق ، وحفر الباطن ، ورأس تنورة ، وقرية العليا .
وأوضح أن تلك الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً ، منبهاً الجميع بالحذر خاصةً قائدي المركبات .
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