شكرا لمتابعة خبر عن "الأرصاد" تنبه بأمطار رعدية ورياح نشطة بالمنطقة الشرقية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد اليوم الجمعة المنطقة الشرقية من استمرار الأمطار الرعدية .

وأكد أن هناك نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية ، وذلك على الأحساء ، والجبيل ، والخبر ، والدمام ، والقطيف ، والنعيرية ، وبقيق ، وحفر الباطن ، ورأس تنورة ، وقرية العليا .

وأوضح أن تلك الحالة تستمر حتى الساعة الخامسة مساءً ، منبهاً الجميع بالحذر خاصةً قائدي المركبات .