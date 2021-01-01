شكرا لمتابعة خبر عن "الفوزان " : "تزوجوا تصحوا " ومواطنون : على المدى القصير أم الطويل " ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجه الدكتور عبد الله الفوزان نائب الرئيس أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني وأستاذ علم الاجتماع دعوة للرجال والنساء بالزواج مع بداية العام الجديد .

وقال " الفوزان " أن الزواج ينعكس بشكل إيجابي على الصحة النفسية والجسمانية ، قائلاً " تزوجوا تصحوا " .

وأشار في حسابه الرسمي على " تويتر " أن هناك دراسة أمريكية أجريت على عينة حجمها ١٢٧٥٤٥ شخصا تبين أن الذكور المتزوجون يمتازون بصحة أفضل من الذكور الذين لم يتزوجوا أبدا أو المطلقين أو المترملين ، وكذلك النساء .

وأثارت دعوة " الفوزان " تفاعل كبير من قبل المواطنين الذين أكدوا أهمية الإرتباط وخفض نسبة الطلاق ، بينما مازحه البعض قائلاً " على المدى القصير أم الطويل " ! ، فيما تساءل البعض عن تعدد الزوجات وغيرها من المسائل المثيرة للجدل .