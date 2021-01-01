شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. تلاوة نادرة للشيخ سعود الشريم قبل 30 عامًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):كشف مقطع فيديو نادر، عن تلاوة جميلة لإمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ سعود الشريم، عام 1412هـ أي قبل قبل 30 عامًا.
وظهر الشيخ سعود الشريم، وهو يتلو آيات من سورة "الجمعة" خلال إمامته للمصلين في أول عام تم تكليفه بالإمامة في الحرم المكي.
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