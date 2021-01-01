شرطة الرياض تقبض على 4 مخالفين تورطوا بأعمال نصب واحتيال استولوا فيها على 350 ألف ريال

︎ :

.



ألقت شرطة منطقة الرياض، أمس (الخميس)، القبض على 4 مخالفين لنظام الإقامة تورطوا بأعمال احتيال بالرياض، استولوا من خلالها على مبالغ مالية تجاوزت 350 ألف ريال.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة، خالد الكريديس، أن المخالفين من الجنسيات السودانية والسورية واليمنية، وتتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والرابع.

وأضاف أنه ثبت تورط المخالفين بأعمال احتيال؛ تمثلت بطلب بضائع ومشتريات عبر منصات المتاجر الإلكترونية، وإرسال سندات تحويل بنكيةٍ مزورة، والتصرف بالمسروقات بإعادة بيعها.

وأشار إلى أنهم ارتكبوا عددا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي..، حيث جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات الأولية النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

Source akhbaar24.argaam

