“الداخلية” تعلن فتح باب القبول والتسجيل على عدد من الرتب للعمل بديوان الوزارة

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أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية فتح باب القبول والتسجيل للعمل بديوان وزارة الداخلية برتب (عريف – وجندي أول – وجندي) للرجال. وأوضحت أنه سيتم استقبال طلبات القبول عبر بوابة (أبشر – وتوظيف) خلال المدة من يوم السبت الموافق 18 / 5 / 1442هـ وحتى يوم الخميس الموافق 23 / 5 / 1442هـ على الرابط . Source akhbaar24.argaam





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