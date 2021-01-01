صورتان لبعض مقتنيات الملك عبدالله في غرفة استطبابه تنالان متابعة كبيرة

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حققت صورتان بينتا بعض مقتنيات الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي استخدمها في غرفة استطبابه، متابعة كبيرة من مرتادي تطبيق إنستغرام.
وأظهرت الصورتان اللتان نشرهما حساب “آل سعود” الثوب والغترة والعقال، ثم الكرسي والنظارة، والمصحف الشريف، والعصا، وبعض الأوراق التي حملت مواقيت الصلاة وأدعية.
وعلق المتابعون على الصورتين بالترحم على الفقيد والدعاء له.
Source akhbaar24.argaam
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