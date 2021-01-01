مع بدء العمل بالميزانية اليوم.. تعرّف على آخر قرار صدر بشأن العلاوة السنوية

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يبدأ العمل بالميزانية العامة للدولة للعام المالي (1442هـ – 1443هـ) 2021م، اليوم الجمعة الأول من يناير بعد أن أقرها مجلس الوزراء، حيث يرتبط هذا التاريخ بصرف العلاوة السنوية لموظفي الدولة.

وكان آخر تعديل يتعلق بموعد صرف العلاوة قد صدر من مجلس الوزراء ضمن قراره رقم (633) في 17/ 10/ 1441هـ القاضي بالموافقة على تعديل 6 مواد في نظام الخدمة المدنية.

وتضمن القرار تعديل المادة 17 لتكون بالنص الآتي: “يُمنح الموظف العلاوة وفق سلم الرواتب الملحق بهذا النظام، وذلك بمنحه الدرجة التالية المباشرة للدرجة التي يشغلها في المرتبة نفسها، ويتم ذلك ابتداءً من أول يوم في كل سنة مالية”.

وعدلت هذه المادة موعد الصرف: “من أول شهر المحرم من كل سنة”؛ إلى “أول يوم في كل سنة مالية”.

Source akhbaar24.argaam

