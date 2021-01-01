فتح سطح المسجد النبوي لصلاة المغرب والعشاء والفجر

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أتاحت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف للمصلين الاستفادة من سطح المسجد النبوي الشريف، في صلوات المغرب والعشاء والفجر والجمعة ابتداءً من اليوم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية.

و يستوعب سطح المسجد النبوي قرابة عشرة آلاف مصلٍ، وقد هيأت وكالة الرئاسة عدداً من الأبواب لدخول المصلين للسطح، ووضعت عليها عدداً من الكاميرات الحرارية بالإضافة للمراقبين لتسهيل دخول المصلين.

ويمكن للمصلين الوصول للسطح عبر الأبواب التالية: باب قباء 5/أ- ه، وباب الملك سعود8/ أ – ه، وباب الملك فهد21/ أ _ه، وباب الملك عبدالعزيز 34/ أ_ه، وباب مكة 37/ أ_ه.

وأهابت وكالة الرئاسة بالجميع التعاون مع جميع التعليمات التي يتم إبلاغهم بها في ساحات وأروقة المسجد النبوي الشريف لتسهيل دخولهم وأدائهم عبادتهم بكل يسر وسهولة. Source almowaten





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