3 مناطق تتصدر إصابات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدَّرت منطقة الرياض قائمة المناطق السعودية، من حيث الإصابات الجديدة بفيروس «كورونا المستجد» خلال الـ24 ساعة الماضية، مسجلةً 41 إصابة جديدة، تلتها مكة المكرمة بـ34 حالة، ثم المنطقة الشرقية 18حالة، فالمدينة المنورة 11حالة، حسبما ذكرت وزارة الصحة في تقريرها اليومي.

وجاءت منطقة عسير في المرتبة التالية بـ7حالات، وتبوك 6حالات، ثم الحدود الشمالية 4 حالات، وكل من (القصيم والباحة) 3 إصابات جديدة، ثم كل من حائل وجازان بحالتي إصابة.

وجاءت في المرتبة الأخيرة، منطقة الجوف بواقع إصابة واحدة.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل (137) حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (COVID–19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (362878) حالة، منها (2567) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (362) حالة حرجة، كما تم تسجيل (228) حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين –ولله الحمد– إلى (354081) حالة، فيما بلغ عدد الوفيات (6230) حالة، بإضافة (7) حالات وفاة جديدةً، لافتًا النظر إلى إجراء (36383) فحصًا مخبريًّا جديدًا.

اقرأ أيضًا:

في المدن والمحافظات.. وزارة الصحة تكشف حصيلة الشفاء الجديدة من كورونا