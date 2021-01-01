«الزكاة والدخل»: تقديم الإقرار الضريبي بحد أقصى 31 يناير

للربع الرابع والأخير من 2020

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، أن تقديم الإقرار الضريبي يقدم في موعد أقصاه 31 يناير الجاري، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «متى آخر موعد لتقديم الإقرار الضريبي للربع الرابع والأخير 2020؟». ورد الحساب الرسمي للعناية بعملاء الزكاة والدخل على موقع «تويتر»: «يتم تقديم الإقرار الضريبي للأشهر ( أكتوبر– نوفمبر– ديسمبر) في موعد أقصاه 31 يناير». اقرأ أيضًا: الزكاة والدخل: جولات تفتيشية للتأكد من الالتزام بتطبيق الأنظمة الضريبية

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