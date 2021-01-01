وصول رابع شحنات لقاح كورونا.. والجمارك: الأولوية للواردات الطبية

لدعم الجهود لمواجهة الجائحة
كشفت الجمارك السعودية، عن وصول الشحنة الرابعة للقاح فيروس كورونا، مشيرة إلى أنها تعطي الأولوية الكاملة للواردات الطبية؛ لدعم الجهود المبذولة في مواجهة الجائحة.
وقال الحساب الرسمي للجمارك عبر موقع «تويتر»: «مع وصول رابع شحنة من لقاح فيروس كورونا، تواصل الجمارك السعودية بالتعاون مع جهات الفسح منح الأولوية الكاملة في إنهاء الإجراءات الجمركية للواردات الطبية، وذلك سعيًا إلى دعم الجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة لمواجهة الجائحة».
وأوضح مدير عام جمرك مطار الملك خالد، بندر الرحيلي، أن هدفهم أن تكون هناك سرعة في إنهاء الإجراءات الإرسالية، مشيرًا إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة من الجميع من أجل توصيل تلك الشحنات إلى مكانها الرئيس.
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