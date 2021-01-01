«الأرصاد»: أمطار رعدية على المدينة المنورة ومحافظات بمكة

نبه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الجمعة، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظات بمنطقة مكة المكرمة: أضم، الطائف، ميسان، والعرضيات، تكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ 8 مساء.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

وفي سياق موازٍ، أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم، بمنطقة المدينة المنورة تتضمن سحبًا رعدية ممطرة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، تشمل المدينة المنورة ومحافظة الحناكية، وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن محافظات المهد وبدر ووادي الفرع ستتأثر بالأمطار الرعدية.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد، في وقت سابق، سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة، مع فرصة هطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق: جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة.

وتتأثر بالحالة المناخية نفسها أجزاء من مناطق: الرياض، القصيم، وحائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل والصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.