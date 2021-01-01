«الحيزان» يتوقع طقس الجمعة: انخفاض الحرارة وهطول أمطار

ریاح متوسطة غرب الرياض وجنوب القصيم
توقع خبير الأرصاد، نزيه الحيزان، طقس اليوم الجمعة، مشيرًا إلى استمرار تدني درجات الحرارة شمال المملكة بشكل خاص، مع وجود طقس بارد بوجه عام.
وأوضح الحيزان- عبر تويتر- أن الطقس سيكون معتدلًا مع ميل طفيف للبرودة على سواحل البحر الأحمر، مشيرًا إلى ریاح من هادئة إلى متوسطة الحركة إجمالًا وتكون نشطة غرب منطقة الرياض وجنوب القصيم.
وأضاف أن فرص هطول الأمطار مستمرة على الغربية وجنوب المدينة المنورة وشمال المنطقة الشرقية، وعلى غرب المرتفعات والسواحل الجنوبية الغربية.
وستكون الأمطار متفرقة في القصيم والرياض، مع احتمالية ظهور بؤر هطول محدودة بين العويقيلة ورفحاء بالحدود الشمالية.
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