مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أطنانًا من السلال الغذائية باليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، 53 طنًّا و 500 كيلوجرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعتين لمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة، من خلال المركز، في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

كما وزع المركز 754 طنًّا و992 كيلوجرامًا من السلال الغذائية للنازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 19,000 فرد.

وشملت المساعدات الغذائية مناطق الجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية والدير وبني حسين وبني فاضل وبني الزي بمديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة ونازحي شليلة بمديرية حرض، ومنطقة عبس بني حسن بمديرية عبس.

بالإضافة إلى توزيع 2500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلةً في المركز للشعب اليمني الشقيق.

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