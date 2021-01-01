وفاة 3 أطفال في حريق منزل بأبو عريش

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني عن إخماد حريق في أبوعريش، نتج عنه وفاة 3 أطفال، وإصابة شخصين. وأوضحت عبر «تويتر» أن الحريق اندلع في غرفة منزل مكون من دورين، وأن إجراءات التحقيق ما زالت جارية لتحديد أسباب الحريق.



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