مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات في 4 مواقع من اليمن

وتم توزيع 2.500 كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.
وشملت المساعدات توزيع 754 طنًا و992 كيلو جرامًا من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 19.000 فرد في الجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية والدير وبني حسين وبني فاضل وبني الزي في مديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة ونازحي شليلة بمديرية حرض، ومنطقة عبس بني حسن في مديرية عبس.
كما حصل سكان مديريتي حجر وبروم ميفع، التابعتين لمحافظة حضرموت، على 53 طنًا و500 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، استفاد منها 3.000 فرد.
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