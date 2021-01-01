مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع المساعدات في 4 مواقع من اليمن

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مساعدات في 4 مواقع من اليمن، حيث حصل سكان مناطق إنما والصالح والوالي والشروق بمديرية البريقة، التابعة لمحافظة عدن، أمس، على 100 طن و450 كيلو جراما من السلال الغذائية، استفاد منها 5.610 أفراد. يأتي ذلك ضمن مشروع المركز لتوزيع 15.000 سلة غذائية في محافظات عدن ولحج والضالع وجزيرة ميون.

وتم توزيع 2.500 كرتون من التمور على الأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2.500 أسرة.

وشملت المساعدات توزيع 754 طنًا و992 كيلو جرامًا من السلال الغذائية على النازحين والمتضررين في محافظة حجة، استفاد منها 19.000 فرد في الجعدة والتنابكة والطينة وجزر الفشت وبكلان بمديرية ميدي، ومناطق السادة الشمالية والظهر والشباكية والملاصية والحجافية والدير وبني حسين وبني فاضل وبني الزي في مديرية حيران، ومناطق الغرزة والعتنة ونازحي شليلة بمديرية حرض، ومنطقة عبس بني حسن في مديرية عبس.

كما حصل سكان مديريتي حجر وبروم ميفع، التابعتين لمحافظة حضرموت، على 53 طنًا و500 كيلو جرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا، استفاد منها 3.000 فرد.