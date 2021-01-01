أمانة جدة تعتمد المخطط الإعلاني للمحافظة

وقد راعى المخطط المعتمد تحديد العدد المناسب من اللوحات في محافظة جدة وتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات، بما يحافظ على الهوية البصرية للمدينة، كما تضمن المخطط تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على واجهات المباني.
كما اشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ 3 القادمة، تم فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.
ومن المتوقع أن يسُهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.
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