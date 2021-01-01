السعودية اليوم / تسجيل 2463 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان .

// انتهى //

16:03ت م

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إسلام آباد 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 2463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 482178 حالة، منها 34773 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية في بيان اليوم ، بتسجيل 2156 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 437229 حالة، فيما تم تسجيل 71 وفاة ليرتفع إجمالي الوَفَيَات إلى 10176 وفاةً ، منذ ظهور الفيروس في باكستان .// انتهى //16:03ت م0044

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