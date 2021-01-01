السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تعتمد المخطط الإعلاني للمحافظة



جدة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

اعتمدت أمانة محافظة جدة مخطط الإعلانات الخارجية كإحدى أوائل المدن في المملكة وذلك تفعيلا لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن

وأوضح معالي أمين محافظة جدة صالح التركي بأن المخطط الإعلاني يهدف إلى إضافة بعد جمالي للمدينة من خلال توفير وسائل إعلانية حديثة ذات جودة وتقنية عالية تتناسب تصاميمها مع الهوية العمرانية لمحافظة جدة ، كما يهدف المخطط إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات نوعية في مدينة جدة من خلال الإعلان عن خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.

وقد راعى المخطط المعتمد تحديد العدد المناسب من اللوحات في محافظة جدة وتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية للمدينة ، كما تضمن المخطط تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على واجهات المباني.

كما اشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ 3 القادمة بمشيئة الله ، تم فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.

ومن المتوقع أن يسُهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة ، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.

// انتهى //

16:01ت م

0043



جدة 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واساعتمدت أمانة محافظة جدة مخطط الإعلانات الخارجية كإحدى أوائل المدن في المملكة وذلك تفعيلا لإستراتيجية تطوير الإعلانات الخارجية داخل المدن السعودية وأوضح معالي أمين محافظة جدة صالح التركي بأن المخطط الإعلاني يهدف إلى إضافة بعد جمالي للمدينة من خلال توفير وسائل إعلانية حديثة ذات جودة وتقنية عالية تتناسب تصاميمها مع الهوية العمرانية لمحافظة جدة ، كما يهدف المخطط إلى توفير البيئة الاستثمارية الجاذبة لضخ استثمارات نوعية في مدينة جدة من خلال الإعلان عن خطة واضحة لطرح الفرص الاستثمارية في مجال الإعلانات الخارجية.وقد راعى المخطط المعتمد تحديد العدد المناسب من اللوحات في محافظة جدة وتقليل تكدس اللوحات في بعض التقاطعات بما يحافظ على الهوية البصرية للمدينة ، كما تضمن المخطط تمكين وسائل إعلانية جديدة مثل الإعلانات على الأراضي البيضاء، والإعلانات على سيارات الأجرة العامة والحافلات، والتغليف الإعلاني للمباني تحت الإنشاء، والإعلانات على واجهات المباني.كما اشتمل المخطط الإعلاني على خطة لطرح 16 فرصة استثمارية في مجال الإعلانات الخارجية لوسائل إعلانية متنوعة مزمع طرحها خلال السنوات الـ 3 القادمة بمشيئة الله ، تم فيها تضمين كافة مكونات المدن الذكية، كما اشتملت على فرصة مسابقة لتصميم لوحة إعلانية تفتح المجال أمام الأفراد والشركات للمساهمة في تصميم أحد الوسائل الإعلانية بمحافظة جدة.ومن المتوقع أن يسُهم المخطط الإعلاني المعتمد في تحسين المشهد الحضري بمدينة جدة ، وتنمية إيرادات المدينة بما ينعكس على جودة الخدمات البلدية المقدمة فيها.// انتهى //16:01ت م0043

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تعتمد المخطط الإعلاني للمحافظة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.