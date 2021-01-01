السعودية اليوم / لجنة الاقتصاد والطاقة في الشورى تناقش التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 1441/1440



الرياض 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة -إحدى اللجان المتخصصة - بمجلس الشورى في اجتماع لها عقدته عبر الاتصال المرئي برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل، التقرير السنوي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية 1441/1440هـ، والمحال إليها من المجلس لدراسته وإعداد تقريرها المتضمن توصياتها.

واستعرض الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة أبرز السبل الداعمة للوزارة تنظيمياً من حيث الهيكل التنظيمي، وحوكمة القطاع للنهوض به، وبحث الآليات المناسبة لتشجيع التكامل الصناعي بين المصانع الوطنية.

كما بحث الاجتماع جهود مركز البيانات والمعلومات الصناعية، ودعم مشاريعه لتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة لدعم الاستثمار في القطاع الصناعي.

كما ناقشت اللجنة آليات تشجيع وتحفيز إقامة المصانع في المدن والمناطق لدعم الاستدامة في القطاع الصناعي، وقنوات التواصل مع الوزارة ومعالجة التحديات والمعوقات التي تواجهها في أدائها لمهامها.

يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة ضمن لجان المجلس المتخصصة، وتدرس وفق اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة التي تحال إليها من المجلس لدراستها، وتقديم تقريرها المتضمن توصياتها حيال ما يرد إليها من موضوعات قبل رفعها للمجلس لمناقشتها وإقرارها تحت قبة مجلس الشورى.

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15:35ت م

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