شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 137 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 228.. ووفاة 7 حالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 137 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 228 حالة إضافية، ووفاة 7 حالات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 362.878 حالة، من بينها 2567 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 362 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 354.081 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6230 حالة وفاة، وبذلك تصل نسبة التعافي من كورونا في السعودية إلى 97.57%، فيما انخفضت نسبة الحالات النشطة إلى 0.7%، وبلغت نسبة الوفيات 1.71%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (41)، منطقة مكة المكرمة (34)، المنطقة الشرقية (18)، منطقة المدينة المنورة (11)، منطقة عسير (7)، منطقة تبوك (6)، منطقة نجران (5)، منطقة الحدود الشمالية (4)، منطقة القصيم (3)، منطقة الباحة (3)، منطقة حائل (2)، منطقة جازان (2)، منطقة الجوف (1).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (30)، جدة (16)، مكة المكرمة (15)، الدمام (10)، المدينة المنورة (8)، أبها (5)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (45)، ينبع (20)، جدة (15)، مكة المكرمة (13)، الدمام (12)، المدينة المنورة (9)، الخرج (6)، رفائع الجمش (5)، الدلم (5).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.