شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: أمطار رعدية على الطائف وأضم وميسان والعرضيات.. حتى 8 مساء والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم (الجمعة) من سحب رعدية ممطرة من متوسطة الى غزيرة على محافظات أضم، والطائف، وميسان والعرضيات، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية، ويستمر التنبيه إلى الساعة الـ8 مساء.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.