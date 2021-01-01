فيديو.. مركز اعتدال : مكافحة الفكر المتطرف والقضاء عليه بكل قوة وإصرار

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد مركز اعتدال استمرار مسيرة العمل على مواجهة التطرف والإرهاب ونشر التسامح والاعتدال على مستوى العالم.

وبمناسبة العام الجديد نشر المركز مقطع فيديو وعلق عليه بالقول : سنواصل بدعمكم في 2021 بذل الجهود بكل قوة وإصرار في مكافحة الفكر المتطرف والقضاء عليه، ونشر الاعتدال والسلام والتعايش لمستقبلٍ أكثر اعتدالًا.

ويهدف المركز إلى أن يكون المرجع الأول عالميًا في مكافحة الفكر المتطرّف وتعزيز ثقافة الاعتدال وذلك من خلال رصد وتحليل الفكر المتطرف واستشرافه للتصدي له ومواجهته والوقاية منه، والتعاون مع الحكومات والمنظمات ذات العلاقة.

ويهدف مركز اعتدال إلى تفنيد الخطاب المتطرف ومحاربة أنشطته والحد من آثارها ومواجهة الفكر المتطرف ومنع الانتماء إليه أو التعاطف معه أو المساهمة في أنشطته بأي شكل من الأشكال وتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر وتعزيز التعاون الدولي في مكافحة الفكر المتطرف.

