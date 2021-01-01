هل سئمت من تطبيق Zoom ؟ إليك 5 بدائل أفضل

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

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منذ أن تسببت جائحة فيروس كورونا في إغلاق المدن وفرض حظر التجول، بات تطبيق Zoom داعمًا أساسيًا في الحياة اليومية، سواء في العمل أو الدراسة، لكن ظهر لاحقًا مشاكل فيه بشأن الطريقة التي يتعامل بها مع المعلومات الشخصية للمستخدمين، وإليك بعض الخيارات الأخرى البديلة له بحسب تصنيف موقع الإندبندنت البريطاني.

5 بدائل أفضل من تطبيق Zoom

1- سكايب Skype

كان هذا التطبيق من أوائل التطبيقات التي وفرت للعديد من الأشخاص ميزة محادثات الفيديو عبر الإنترنت، وقد أصبحت المنصة منتشرة في كل مكان واحتكرت مكالمات الفيديو تقريبًا لأكثر من عقد، لكن منذ أن استحوذت عليها مايكروسوفت في عام 2011، تراجعت خدماته مقارنة مع المنافسين الناشئين، لكنه مع ذلك يظل خيارًا قويًا ومألوفًا.

2- مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams

تم تصميمه في الأصل كمنافس لأداة الدردشة في مكان العمل الشهيرة Slack، ومنذ ذلك الحين تطور ليصبح نظامًا أساسيًا شاملًا يدعم كل شيء بدءًا من مؤتمرات الفيديو إلى عروض باور بوينت التقديمية.

وسيسمح التحديث الجديد المقرر إصداره في وقت لاحق من هذا العام لما يصل إلى 1000 مشارك بالانضمام إلى محادثات الفيديو وهي قفزة هائلة من الحد السابق البالغ 250 شخصًا، كما سيتم أيضًا توسيع عروض الباوربوينت التقديمية مع إطلاق ميزات وتحسينات أخرى أيضًا.

ونظرًا لإدراك مايكروسوفت لقضايا الأمان التي تعاني منها Zoom، فقد قالت بيانات اعتماد خصوصية الخاصة بها: الخصوصية متأصلة بعمق في فلسفة شركتنا ومنتجاتنا.

3- HouseParty

سرعان ما أصبح HouseParty تطبيق الدردشة الملائم للأشخاص الذين يتطلعون إلى ممارسة الألعاب والاستمتاع مع الأصدقاء والعائلة عن بُعد، إنه مجاني وسهل الاستخدام ويوفر مجموعة كبيرة من الألعاب التفاعلية الرائعة للعب في أزواج أو مجموعات.

4- Signal

أحد أبرز مؤسسي هذا التطبيق، إدوارد سنودن، وهي الأمريكي الذي كشف تجسس الحكومة الأمريكية على مواطنيها رغم نفي المسؤولين لهذا الأمر، وبغض النظر عن الحقيقة وراء ذلك، فإن التطبيق اعتمد طرقًا للتواصل بشكل آمن عبر الإنترنت.

ويُعتبر تطبيق Signal على نطاق واسع أكثر تطبيقات المراسلة خصوصية، كما يسمح بمحادثات الفيديو المشفرة، ولكن هناك بعض القيود التي جعلته لا يحقق مستوى النجاح السائد مثل أقرانه وأبرزها أنه لا يدعم مكالمات الفيديو الجماعية.

5- WhatsApp

مع أكثر من مليارَي مستخدم حول العالم، يعد WhatsApp هو تطبيق المراسلة الأكثر شعبية في العالم، وقد قدم ميزة مكالمات الفيديو الجماعية مجانًا لجميع مستخدميه في 2018، مما يجعله الخيار الأكثر ملاءمة للأشخاص الذين يبحثون فقط عن الدردشة مع الأصدقاء والعائلة، لكن الجانب السلبي هو أنه يمكن لأربعة أشخاص فقط المشاركة في محادثة فيديو مشفرة في أي وقت.

وهناك العديد من الميزات المفيدة المضمنة في وظيفة الدردشة المرئية في WhatsApp، مثل إضافة أشخاص أثناء المكالمة وإخفاء موجز الفيديو عن المشاركين الآخرين.



