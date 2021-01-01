شاهد.. جو بايدن وزوجته يتعرضان لموقف محرج على الهواء مباشرة 

2021-01-01

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

تعرض الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، وزوجته جيل بايدن، إلى موقف محرج أثناء الاحتفال بانقضاء عام 2020 واستقبال العام الجديد، حيث فشلا في إطلاق مدفع القصاصات على الهواء مباشرة، وهو ما عرضهما للسخرية الكبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهر الرئيس المنتخب المقبل جو بايدن والسيدة الأولى على برنامج Rockin ‘Eve على قناة ABC حيث هنئا الأمريكيين بمناسبة العام الجديد ووجها الشكر للأطباء والعاملين في الرعاية الصحية على جهودهم.

وقالا: لقد فعلوا الكثير من أجلنا وخاطروا بحياتهم، ونحن مدينون لهم وممتنون جدًا لكل ما فعلوه.

وحث الزوجان الجميع على الحصول على اللقاح وذلك بعد أن أخذاه بأنفسهما، حيث قالا “إنه غير مؤلم ولم يشعرا بأي آثار جانبية”.

ثم أنهى الرئيس المقابلة الحارة برسالة قبل أن تحاول زوجته إطلاق مدفع القصاصات وتفشل فيه، وشوهدت جيل وهي تكافح لفتحه دون جدوى، وقد أدى هذا الموقف إلى إخراجهما من النص ووقوعهما في نوبة ضحك خارج النص.



