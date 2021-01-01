مواطنون ومقيمون بعد تلقيهم لقاح كورونا: تجربة رائعة وشكرًا للقيادة

2021-01-01

متابعات الخليج 365-حسن عسيري-الرياض

أبدى عدد من المواطنين والمقيمين سعادتهم بالحصول على لقاح فيروس كورونا (كوفيد١٩) في عيادات مركز اللقاحات في الرياض الذي يشهد توافد الآلاف منذ انطلاق حملة التطعيم للجرعة الأولي يوم ١٧ ديسمبر ٢٠٢٠.

وقال متابعات الخليج 365 أسعد محيي الدين “كان التنظيم في غاية الروعة، ومدة الانتظار غير طويلة، حيث كانت الرحلة تسير بطريقة سلسلة بدءًا من ترتيب الدخول والانتظار وحتى الحصول على اللقاح وبعدها الانتظار لمدة ربع ساعة، مشيرًا إلى أن موعده كان الساعة الثانية عشرة ظهرًا وحضر قبل الموعد بربع ساعة وحصل على اللقاح الساعة الثانية عشرة وخمس دقائق.

من جهتها أكدت المواطنة مها العارضي أن تجربتها في الحصول على لقاح فيروس كورونا كانت تجربة رائعة منذ وصولها إلى مركز اللقاحات وحتى تلقيها اللقاح، مثمنةً الخدمات والجهود الجبارة التي تقدمها “الصحة”، ومقدمة الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين على كل ما قدمت وتقدم من رعاية واهتمام بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم، منوهةً بالإقبال الكبير من المقيمين الذي كان لافتًا.

وقال عمر محمد عبدالكريم من السوادان “أتقدم بالشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان على الخدمات الصحية التي قُدمت لنا، وتوفير لقاح فيروس كورونا بكل يسر وسهولة”، كما شكر الكوادر الصحية التي تقوم بأعمال مميزة لخدمة الجميع في مركز اللقاحات.

من جانبه قال متابعات الخليج 365 عبدالله القحطاني” حصولي اليوم على لقاح فيروس كورونا كانت تجربة ممتعة جدًا، من ناحية إجراءات الدخول ومدة الانتظار وتقديم اللقاح، والشكر قليل في حق منسوبي “الصحة” نظير هذه الجهود الكبيرة.

وقالت رانيا من الأردن “حصلت اليوم على اللقاح والحمد لله بكل يسر وسهولة، وكان التنظيم منذ وصولي وحتى خروجي من المركز رائعًا، مثمنةً اهتمام حكومة المملكة العربية السعودية بصحة متابعات الخليج 365 والمقيم”.



