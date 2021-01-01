أوقات دوام بنك الراجحي يوم السبت، من الموضوعات التي تهم الكثير من أبناء المملكة العربية السعودية، والمقيمين علي أرضها، خاصة مع بداية العام الميلادي الجديد 2021، ويكثر عليه التساؤلات علي محرك البحث جوجل بفضل الخدمات المميزة التي يوفرها البنك للجمهور بطرق سهلة وبدون أي تعقيدات حيث يتعامل البنك علي أساس الضوابط الإسلامية.

ونتحدث في التقرير التالي أوقات العمل في فروع بنك الراجحي يوم السبت وجميع الأيام، ونتطرق أيضا لفروع بنك الراجعي ومعلومات عن بنك الراجحي.

بنك الراجحي

يعد بنك الراجحي من أعرق وأشهر البنوك في المملكة العربية السعودية، استطاع أن ينال ثقة العملاء، حيث تأسس البنك علي يد سليمان بن عبد العزيز الراجحي وعبد الله صالح محمد الراجحي منذ عام 1957 م، حتي أصبح الآن من أكبر المصارف في المملكة وذلك لأنه يتعامل منذ تأسيسه وفقا لمنهج الشريعة الإسلامية الأمر الذي زاد من شهرة وشعبية البنك بشكل كبير وترتب عليه افتتاح الكثير من الفروع للبنك داخل وخارج السعودية.

وحصد بنك الراجحي بفضل خدماته وثقة العملاء علي الكثير من الجوائز منها جائزة المصرف الإسلامي الأكثر تميزا في عام 2010 وحصل أيضا علي جائزة يوروموني كأفضل مصرف داخل السعودية وغيرها من الجوائز الأخري.

ولدي بنك الراجحي العديد من قنوات التواصل التي أتاحها البنك لتوصيل الخدمات للعملاء حيث وفر بنك موقع إلكتروني وأرقام خدمة عملاء يمكن للعملاء الاستفسار عن الخدمات وتلقي الشكاوي والمقترحات من خلالها ومعرفة مواعيد عمل البنك وأقرب الفروع.

فروع بنك الراجحي

يتواجد بنك الراجحي في المملكة العربية السعودية، عبر الكثير من الفروع المنتشرة في ربوع المملكة، حيث يزيد عدد فروع البنك عن 500 فرع موزعة علي كافة المناطق بالإضافة إلي 118 فرع مخصص للسيدات فقط وذلك لتلبية احتياجات وخدمات العملاء في جميع أنحاء المملكة.

ويقع المقر الرئيسي لبنك الراجحي في العاصمة الرياض، ولدية الكثير من الفروع في عدد من دول العالم مثل مصر وماليزيا والكويت والأردن وغيرها من الدول.

ويمكن للعميل معرفة أقرب فرع لبنك الراجحي من المكان المتواجد فيه، عبر الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بالبنك وإدخال اسم المدينة والمنطقة ثم يضغط علي أيقونة “بحث” لتظهر علي الفور أقرب فروع بنك الراجحي.

دوام بنك الراجحي يوم السبت وجميع الأيام

أوضح بنك الراجحي المواعيد الخاصة بالعمل له في الفروع يوم السبت وجميع أيام الأسبوع علي النحو التالي: