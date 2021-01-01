فتح حساب بنكي في البنك السعودي البريطاني ( ساب)

ساب هي مؤسسة ارتبطت اسمها بمجموعة شركات HSBC المصرفية، و التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في التعاملات المصرفية والمالية في العالم،حيث تمتلك عدد ضخم من الفروع منتشره في أكثر من 83 دولة في مختلف أنحاء العالم. و يعتبر بنك ساب من أكثر البنوك الرائده في مجال التعاملات المصرفية و الاستثمارات الدولية ، كما يقوم بنك ساب بتوفير بطاقات الائتمان المصرفية مثل فيزا و ماستر كارد للعملاء بالإضافة إلى بطاقات السحب من الصرافات الآلية المنتشره في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .

و من أهم الخدمات التي يقدمها البنك السعودي البريطاني هو إمكانية فتح حساب بنكي اليكترونياً من المنزل دون الحاجة إلى النزول و اضاعه الوقت و بذل المزيد من المجهود في تخليص الإجراءات الورقية بالإضافة إلي تقليل تكدس العملاء داخل فروع البنك و ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.

خطوات فتح حساب في البنك السعودي البريطاني

قم بالضغط على أيقونة “افتح حساب مع ساب اونلاين” الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع البنك.

قم بإختيار “نموذج تعبئه جديد”.

قم باستكمال البيانات المطلوبة لفتح الحساب .

قم بكتابة الاسم الأول و اسم العائلة باللغتين الإنجليزية و العربية، تاريخ الميلاد بالتقويمين بالهجري والميلادي، ثم قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك للتواصل .

قم بتحديد الجنسية، ثم قم بكتابة الغرض من فتح الحساب.

قم بالضغط على ايقونه الموافقة على الشروط.

قم باستكمال باقي بيانات الحساب والبيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها مثل (تحديد نوع الحساب /ذكر اسم الأب والجد باللغتين العربية والإنجليزية /دولة /مدينة الميلاد / دولة الإقامة).

قم بإضافة البيانات الخاصة بالتعليم مثل( مكان الدراسة / تحديد مستوى التعليم /تفاصيل السكن /حالة السكن، تحديد نوع السكن / رقم هاتف المنزل والبريد الإلكتروني الخاص بك).

بيانات العمل مثل (المهنة وتاريخ مزاولتها، المسمى الوظيفي والقسم الذي تعمل فيه.

قم بتحديد الراتب الشهري و الدخل السنوي الإضافي بالريال السعودي

شهادة إقرار ذاتى و ذلك للأفراد الخاضعين للضرائب.

شروط فتح حساب بنكي في المصرف السعودي البريطاني

إمتلاك حساب اليكتروني عبر منصة ابشر.

لا يقل العمر عن 18 سنة

إمتلاك هوية وطنية سارية

إمتلاك رقم إقامة ساري.

إمتلاك عنوان وطني.

لابد من أن يكون الشخص الذي يريد افتتاح الحساب متواجد بأراضي المملكة العربية السعودية.

ألا يكون الشخص الذي يريد فتح الحساب شخصية سياسية.

ضرورة تسجيل كافية البيانات بطريقه صحيحة.

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