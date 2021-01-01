فتح حساب بنكي في البنك السعودي البريطاني ( ساب)

- 1/2
- 2/2
ساب هي مؤسسة ارتبطت اسمها بمجموعة شركات HSBC المصرفية، و التي تعد واحدة من أكبر المؤسسات المتخصصة في التعاملات المصرفية والمالية في العالم،حيث تمتلك عدد ضخم من الفروع منتشره في أكثر من 83 دولة في مختلف أنحاء العالم. و يعتبر بنك ساب من أكثر البنوك الرائده في مجال التعاملات المصرفية و الاستثمارات الدولية ، كما يقوم بنك ساب بتوفير بطاقات الائتمان المصرفية مثل فيزا و ماستر كارد للعملاء بالإضافة إلى بطاقات السحب من الصرافات الآلية المنتشره في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية .
و من أهم الخدمات التي يقدمها البنك السعودي البريطاني هو إمكانية فتح حساب بنكي اليكترونياً من المنزل دون الحاجة إلى النزول و اضاعه الوقت و بذل المزيد من المجهود في تخليص الإجراءات الورقية بالإضافة إلي تقليل تكدس العملاء داخل فروع البنك و ذلك للحد من انتشار فيروس كورونا.
خطوات فتح حساب في البنك السعودي البريطاني
- قم بالضغط على أيقونة “افتح حساب مع ساب اونلاين” الموجودة في الصفحة الرئيسية لموقع البنك.
- قم بإختيار “نموذج تعبئه جديد”.
- قم باستكمال البيانات المطلوبة لفتح الحساب .
- قم بكتابة الاسم الأول و اسم العائلة باللغتين الإنجليزية و العربية، تاريخ الميلاد بالتقويمين بالهجري والميلادي، ثم قم بكتابة رقم الجوال الخاص بك للتواصل .
- قم بتحديد الجنسية، ثم قم بكتابة الغرض من فتح الحساب.
- قم بالضغط على ايقونه الموافقة على الشروط.
- قم باستكمال باقي بيانات الحساب والبيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها مثل (تحديد نوع الحساب /ذكر اسم الأب والجد باللغتين العربية والإنجليزية /دولة /مدينة الميلاد / دولة الإقامة).
- قم بإضافة البيانات الخاصة بالتعليم مثل( مكان الدراسة / تحديد مستوى التعليم /تفاصيل السكن /حالة السكن، تحديد نوع السكن / رقم هاتف المنزل والبريد الإلكتروني الخاص بك).
- بيانات العمل مثل (المهنة وتاريخ مزاولتها، المسمى الوظيفي والقسم الذي تعمل فيه.
- قم بتحديد الراتب الشهري و الدخل السنوي الإضافي بالريال السعودي
- شهادة إقرار ذاتى و ذلك للأفراد الخاضعين للضرائب.
شروط فتح حساب بنكي في المصرف السعودي البريطاني
- إمتلاك حساب اليكتروني عبر منصة ابشر.
- لا يقل العمر عن 18 سنة
- إمتلاك هوية وطنية سارية
- إمتلاك رقم إقامة ساري.
- إمتلاك عنوان وطني.
- لابد من أن يكون الشخص الذي يريد افتتاح الحساب متواجد بأراضي المملكة العربية السعودية.
- ألا يكون الشخص الذي يريد فتح الحساب شخصية سياسية.
- ضرورة تسجيل كافية البيانات بطريقه صحيحة.
إقرأ أيضاً “بنك ساب والأول” يوقعان اتفاقية اندماج ملزمة.. ليكون ثالث أكبر بنك سعودي