السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 2,500 كرتون تمور في مأرب



مأرب 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 2,500 كرتون من التمور للأسر النازحة والمتضررة في محافظة مأرب، استفاد منها 2,500 أسرة.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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14:01ت م

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