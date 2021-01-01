السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع أكثر من 53 طنًا من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في حضرموت



حضرموت 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس 53 طنًا و 500 كيلو غرام من السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا في مديريتي حجر وبروم ميفع التابعة لمحافظة حضرموت، استفاد منها 3,000 فرد.

ويأتي ذلك في إطار المشروعات الإغاثية والإنسانية المتعددة التي تقدمها المملكة من خلال المركز في مختلف القطاعات لأبناء الشعب اليمني في كافة مناطقه دون تمييز، والتي بلغت 539 مشروعًا.

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13:59ت م

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