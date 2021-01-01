السعودية اليوم / الصين تسجل 19 إصابة جديدة بكورونا



بكين 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واس

أعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس

وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 87072 إصابة ، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة .

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13:33ت م

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بكين 17 جمادى الأولى 1442 هـ الموافق 01 يناير 2021 م واسأعلنت السلطات الصينية اليوم الجمعة تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد - 19 ) منها تسع حالات محلية خلال الـ 24 ساعة الماضية.وذكرت اللجنة الوطنية للصحة أن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي ارتفع إلى 87072 إصابة ، بينما استقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 حالة .// انتهى //13:33ت م0023

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